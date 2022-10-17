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Россияне смогут воспользоваться льготной семейной ипотекой до июля 2024 года

Россияне смогут воспользоваться льготной семейной ипотекой до июля 2024 года
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Кабмин РФ продлил действие льготной семейной ипотеки до 1 июля 2024 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«По поручению президента правительство продлевает действие “Семейной ипотеки”, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», — отметил он.

Напомним, действие такой ипотеки распространяется на семьи с одним и более детей. Использовать льготное ипотечное кредитование можно на приобретение квартиры или строительство дома. Процентная ставка в этом случае составляет 6%.

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RusNewsToday24
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