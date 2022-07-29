Россияне смогут регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в интервью «Российской газете» подтвердил, что постановка автомобилей на учет в России в будущем станет возможной в онлайн-формате, то есть новым владельцам можно будет даже не приезжать в ГИБДД.

Ему задали следующий вопрос: «Вы говорили о возможности регистрации автомобиля без посещения подразделения Госавтоинспекции. Какие перспективы у такой возможности?». Михаил Черников ответил следующим образом:

Все сферы нашей жизни постепенно переходят в электронный формат, дороги — не исключение. Эффективность работы Госавтоинспекции во многом зависит от применения современных технических средств и автоматизированных систем. На сегодняшний день нами совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ведется планомерная работа по цифровизации системы обеспечения безопасности дорожного движения. Заключение договора купли-продажи в электронном виде — один из таких шагов. Со временем мы непременно придем к тому, что все процедуры будут проводиться в электронном виде. Но это потребует и новых технологических решений. Например, проведение осмотра автомобиля при регистрации – процедура обязательная.





При этом глава ГИБДД отметил, что в будущем российским автовладельцам вообще не придется возить с собой водительские права или иные документы на машину.

В настоящее время автовладельцы уже могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде, но пока это работает в режиме эксперимента. Если на вашем смартфоне есть приложение «Госуслуги.Авто» с подгруженными документами о владении автомобилем, вы можете предъявлять не бумажный документ, а QR-код, который зашит в этом приложении.

В середине июля на портале Госуслуг заработал сервис для удаленной продажи автомобилей с пробегом, где документы подписываются цифровой подписью и автоматически отправляются в ГИБДД. Пользоваться им могут только физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись и установленное мобильное приложение «Госключ».