Россияне смогут получить выплаты от ПФР с 11 июля

«В Севастополе местное отделение ПФР профинансирует банки на выплату пенсий 12 июля. Перечисление денег коснется тех граждан, которые выбрали в качестве доставщика кредитную организацию. <…> А в Карелии 12 июля пенсии будут перечислять тем, кому они были назначены до 2015 года. Получить деньги можно будет на карты Сбербанка, а также на счет в других финансовых учреждениях региона», — отмечается в публикации.