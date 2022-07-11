Россияне смогут получить выплаты от ПФР с 11 июля

Некоторые граждане РФ в ближайшие дни получат выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает PRIMPRESS.
Дело в том, что с 11 июля начинается новый этап перечисления социальных и пенсионных выплат от ПФР. Россиянам будут приходить средства только на карты банковской системы «Мир».
«В Севастополе местное отделение ПФР профинансирует банки на выплату пенсий 12 июля. Перечисление денег коснется тех граждан, которые выбрали в качестве доставщика кредитную организацию. <…> А в Карелии 12 июля пенсии будут перечислять тем, кому они были назначены до 2015 года. Получить деньги можно будет на карты Сбербанка, а также на счет в других финансовых учреждениях региона», — отмечается в публикации.
Перечислять будут следующие пенсии: по старости, инвалидности, а также по потере кормильца.
Между тем группа депутатов Госдумы планирует внести законопроект, оговаривающий, что ежегодная выплата для ветеранов Великой Отечественной войны составит 75 тысяч рублей вместо нынешних 10 тысяч. Эта мера обойдется бюджету примерно в 30 млрд, пишет URA.RU.