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Россияне смогут получить надбавку к пенсии в 20 тыс. рублей с 3 августа

Россияне смогут получить надбавку к пенсии в 20 тыс. рублей с 3 августа
Федеральное агентство новостей

Пенсионный фонд России сообщил россиянам о денежных доплатах за определенный рабочий стаж, которые начнут выдавать уже с 3 августа, сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники ПФР уточнили, что с августа текущего года размер дотаций к пенсии поменяется для пожилых граждан, ранее работавших в двух важных сферах — в угольной промышленности и гражданской авиации.

Данные категории граждан пожилого возраста получают надбавку к пенсии за специализированный стаж. Сам же размер выплат варьируется каждые три месяца.

На данный момент ПФР определил очередной размер дотации, который вступит в силу с августа. Так, к примеру, в Липецкой области летчикам будут доплачивать в среднем по 20 тысяч рублей, а шахтеры будут получать по 6 с лишним тысяч рублей.

Уточняется, что конкретный размер доплат зависит от общей суммы страховых взносов, которые работодатель был обязан перечислить в ПФР за последний квартал. Однако, прибавку смогут назначить только в том случае, если человек выработал 20 или 25 лет стажа в соответствующей отрасли с учетом специализации или пола.

Пенсии с надбавкой за август россияне смогут получить уже с 3 августа. Следующий размер прибавки для пожилых граждан будет пересмотрен с 1 ноября, подчеркнули в ПФР.

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