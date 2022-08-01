Россияне смогут получить надбавку к пенсии в 20 тыс. рублей с 3 августа

Уточняется, что конкретный размер доплат зависит от общей суммы страховых взносов, которые работодатель был обязан перечислить в ПФР за последний квартал. Однако, прибавку смогут назначить только в том случае, если человек выработал 20 или 25 лет стажа в соответствующей отрасли с учетом специализации или пола.