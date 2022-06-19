Россияне смогут бесплатно пожить в новых квартирах перед приобретением жилья

Бесплатный тест-драйв новых квартир перед приобретением появится в России, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Девелоперы готовы предоставлять потенциальным покупателям возможность временно поселиться в квартире. Таким образом, покупатели смогут оценить жилье, которые они хотят приобрести.
«Потенциальные покупатели смогут в реальности “примерить” на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — сообщил Зайцев в беседе с изданием «Известия».
Он подчеркнул, что эта практика не носит массовый характер. Однако такой вариант будет удобен для покупателей, которые приезжают ради сделки из других городов.