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Россияне смогут бесплатно пожить в новых квартирах перед приобретением жилья

Россияне смогут бесплатно пожить в новых квартирах перед приобретением жилья
pxhere.com

Бесплатный тест-драйв новых квартир перед приобретением появится в России, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Девелоперы готовы предоставлять потенциальным покупателям возможность временно поселиться в квартире. Таким образом, покупатели смогут оценить жилье, которые они хотят приобрести.

«Потенциальные покупатели смогут в реальности “примерить” на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — сообщил Зайцев в беседе с изданием «Известия».

Он подчеркнул, что эта практика не носит массовый характер. Однако такой вариант будет удобен для покупателей, которые приезжают ради сделки из других городов.

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