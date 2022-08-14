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Россияне решили не идти на концерт Александра и Никиты Малининых

Россияне решили не идти на концерт Александра и Никиты Малининых
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Александр и Никита Малинины не выступят с концертами в Сочи и Геленджике, поскольку не смогли собрать достаточно зрителей, передает StarHit.

Как отметили организаторы мероприятий, на Малининых крайне плохо продавались билеты. В итоге залы не удалось бы заполнить даже на треть.

По мнению сотрудников, работающих в кассах концертных площадок, россияне не покупают билеты, поскольку считают их слишком дорогими. Так, посмотреть на Александра и Никиту Малининых из первых рядов обойдется в 6000 рублей. С галерки — 1700 рублей.

«Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе», — пояснил один из кассиров.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Со схожей проблемой столкнулась и группа «Земляне», а также экс-солистка коллектива «Блестящие» Анна Семенович. Собранных средств за билеты не хватило даже на оплату перелета исполнителей.

Сотрудники концертных залов призывают артистов хотя бы временно умерить финансовые аппетиты, полагая, что в этом случае им снова удастся собирать полные залы слушателей.

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