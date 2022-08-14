Россияне решили не идти на концерт Александра и Никиты Малининых

«Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе», — пояснил один из кассиров.