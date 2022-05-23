Россияне пожаловались на массовые 100-рублевые штрафы Wildberries за возврат товаров

Массовые штрафы за возврат товара ввел российский маркетплейс Wildberries, сообщает РБК со ссылкой на пользователей Сети в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».
Первые уведомления о 100-рублевом штрафе при отказе за каждый из заказанных товаров стали приходить еще месяц назад. При этом часть клиентов отмечает, что сумма списывается даже в случае возврата продукции с браком.
В уведомлении содержится ссылка на закон «О защите прав потребителей». Одна из ее статей подразумевает, что при отказе от товара продавец должен возместить клиенту сумму, которая была уплачена по договору, кроме расходов продавца на доставку товара от потребителя.
Как заявил представитель маркетплейса, разные модели доставки тестируются с 2020 года. Для пользователей Wildberries с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики — до склада.