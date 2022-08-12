Россияне потянулись за Lada. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры вырос в два раза

Глава АвтоВАЗа Максима Соколов сообщил сегодня о том, что у россиян вырос интерес к автомобилям Lada — поток потенциальных покупателей в дилерские центры бренда Lada вырос в два раза.





«Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются», — рассказал Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава АвтоВАЗа также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году — почти 500 тысяч.