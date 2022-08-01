Россияне поставили на место беженку с Украины, которая попыталась истоптать флаг РФ в Италии

Российские пользователи соцсетей жестко отреагировали на инцидент с украинской беженкой, которая накинулась на российский флаг на одной из заправок в Италии.
В Сети появилось видео, как одна из беженок с Украины, проезжая мимо заправочной станции, увидела флаг России. Она тут же вскочила на крышу автомобиля, чтобы его сорвать и истоптать.
Эта выходка украинки стала шоком для местных жителей, которые никогда не сталкивались с подобным. Однако, как пишут в Сети, простые европейцы ничего не могут с этим поделать. Виной всему – политика ЕС и НАТО.
Бесчинство украинки вызвало крайне гневную реакцию у россиян, которые оставили в комментариях к видео немало эпитетов к беженке.
«Позорощие»;
«Жалкое зрелище»;
«Молодец. Итальянцы многое узнали, что такое Украина на самом деле»;
«Только это и могут! Поломать, разрушить и т.д. А построить – что-то ума не хватает!» – написали россияне в соцсетях, поставив украинку на место.