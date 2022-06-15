Россияне получили возможность купить мебель из IKEA на «Яндекс.Маркете»

Товары из покинувшей российский рынок компании IKEA появляются на «Яндекс.Маркете». Об этом сообщает РИА Новости.
«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на “Яндекс.Маркете” сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — отметили в пресс-службе маркетплейса.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал, что перепродажа брендовых товаров полностью законна, потому что, если продукция была однажды продана с согласия правообладателя, она может без проблем обращаться на рынке без получения повторного разрешения.
Краткой инструкцией о том, как сейчас приобрести товары из IKEA, поделилось издание «ФедералПресс».