Россияне получили возможность купить мебель из IKEA на «Яндекс.Маркете»

«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на “Яндекс.Маркете” сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — отметили в пресс-службе маркетплейса.