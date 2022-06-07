Россияне подняли на смех Киркорова, вышедшего в свет в «цветочной пижаме»

Ранее Киркорову пришлось отвечать на вопросы любопытных журналистов о происхождении множества синяков на его руке. По словам певца, он получил травму во время ремонта, на исполнителя упала доска, хотя ему тут же пришлось убеждать корреспондентов, что он ни с кем не подрался.