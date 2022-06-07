Россияне подняли на смех Киркорова, вышедшего в свет в «цветочной пижаме»

Популярный эстрадный певец Филипп Киркоров вышел в свет в броском костюме с цветочным принтом, за что его фанаты подвергли резкой критике в соцсетях.
Киркоров в цветочном костюме от Gucci посетил мероприятие в московском «Парке Горького», пишет издание Лента.ру, а завершала образ ярко-голубая рубашка, розовые кроссовки и кепка-козырек, оранжевые очки, зеленая сумка и целая россыпь перстней. Подписчики не оценили такой образ, сравнив его наряд с пижамой и оставив множество гневных комментариев.
«Что за пижама?», «Костюм — дачный шик», «Я в шоке с его образа в очередной раз», «Ну и костюм у Филиппа», — такими и комментариями полнилась лента под постом Киркорова в соцсети.
Ранее Киркорову пришлось отвечать на вопросы любопытных журналистов о происхождении множества синяков на его руке. По словам певца, он получил травму во время ремонта, на исполнителя упала доска, хотя ему тут же пришлось убеждать корреспондентов, что он ни с кем не подрался.