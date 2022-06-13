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Россияне поделились воспоминаниями о популярной в ССCР таре для молока и кваса

Россияне поделились воспоминаниями о популярной в ССCР таре для молока и кваса
pxhere.com

Жители России вспомнили популярную тару для молока и кваса, которая широко использовалась в советские годы.

Граждане отреагировали на фотографию ребенка, который держал в руках бидон и авоську. Изображение было опубликовано в группе «Мы из СССР» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи поделились моментами из детства и рассказали, что всегда носили молоко в бидоне. Некоторые особенно любили, когда их отправляли за квасом.

«Я так один раз сходила за молоком лет в 6-7. Молока не было, купила сметаны — три литра! Бабушка потом неделю блины пекла», — делится воспоминаниями одна из участниц обсуждения.

Соответствующая запись уже набрала 14 тыс. просмотров в Сети. Ее положительно оценили более 400 человек.

бидон воспоминания СССР
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RusNewsToday24
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