Россияне поделились воспоминаниями о популярной в ССCР таре для молока и кваса

Жители России вспомнили популярную тару для молока и кваса, которая широко использовалась в советские годы.
Граждане отреагировали на фотографию ребенка, который держал в руках бидон и авоську. Изображение было опубликовано в группе «Мы из СССР» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи поделились моментами из детства и рассказали, что всегда носили молоко в бидоне. Некоторые особенно любили, когда их отправляли за квасом.
«Я так один раз сходила за молоком лет в 6-7. Молока не было, купила сметаны — три литра! Бабушка потом неделю блины пекла», — делится воспоминаниями одна из участниц обсуждения.
Соответствующая запись уже набрала 14 тыс. просмотров в Сети. Ее положительно оценили более 400 человек.