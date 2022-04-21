Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»

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В Греции вблизи
острова Эвбия в Эгейском море был задержан танкер «Пегас», следовавший под
флагом РФ, сообщает Афинское агентство новостей. По данным ряда информационных
источников, соответствующее решение принято в рамках реализации санкций ЕС, запрещающих
российским судам входить в европейские порты. На борту танкера, стоящего сейчас
на якоре неподалеку от прибрежного города Каристос, находились 19 членов экипажа.
Отмечается,
что «Пегас» ранее получил механические повреждения и следовал до полуострова
Пелопоннес, где планировалась перегрузка сырой нефти на другой танкер. В связи
с неблагоприятными погодными условиями в районе мыса Доро российское судно
встало на якорную стоянку. Представители береговой охраны Греции заявили, что
задержание касается только самого танкера, а не груза, который он перевозил.
Многих россиян
возмутило решение греческих властей задержать судно «Пегас». В Сети появились
десятки комментариев, в которых люди требуют немедленного освобождения
российского танкера. Некоторые отмечают, что подобными недружественными
действиями власти европейского государства демонстрируют полное безразличие к
проблемам собственного населения, так как данный инцидент может негативно
отразится на взаимоотношениях между Москвой и Афинами.
В комментариях
также отметили, что большая часть греков выступает в поддержку России и такого
рода решения, как задержание танкера «Пегас», принимаются не простыми
гражданами, а политиками. Некоторые считают, что ответственность за этот
инцидент несет, прежде всего, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис,
который придерживается русофобской риторики Запада.
Известно,
что «Пегас», имеющий длину 249 метров и ширину 44 метра, был построен в 2003
году. Он способен перевозить почти 70 тысяч тонн груза. Согласно данным СПАРК,
танкер принадлежит компании «Трансморфлот» и зарегистрирован в порту Таганрога.
Напомним,
после начала специальной операции ВС РФ на территории Украины, направленной на
пресечение геноцида населения Донбасса со стороны киевского режима, в ряде
европейских стран были зафиксированы нападения на российские представительства.
Так, в ночь на 7 марта 2022 года грузовой автомобиль протаранил ворота
посольства РФ в Дублине. В этот же день неизвестный бросил «коктейль Молотова»
в здание Россотрудничества в Париже, о чем сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД
России Мария Захарова.