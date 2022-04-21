Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»

Напомним,

после начала специальной операции ВС РФ на территории Украины, направленной на

пресечение геноцида населения Донбасса со стороны киевского режима, в ряде

европейских стран были зафиксированы нападения на российские представительства.

Так, в ночь на 7 марта 2022 года грузовой автомобиль протаранил ворота

посольства РФ в Дублине. В этот же день неизвестный бросил «коктейль Молотова»

в здание Россотрудничества в Париже, о чем сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД

России Мария Захарова.