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    Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»

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    pixabay.com

    В Греции вблизи
    острова Эвбия в Эгейском море был задержан танкер «Пегас», следовавший под
    флагом РФ, сообщает Афинское агентство новостей. По данным ряда информационных
    источников, соответствующее решение принято в рамках реализации санкций ЕС, запрещающих
    российским судам входить в европейские порты. На борту танкера, стоящего сейчас
    на якоре неподалеку от прибрежного города Каристос, находились 19 членов экипажа.

    Отмечается,
    что «Пегас» ранее получил механические повреждения и следовал до полуострова
    Пелопоннес, где планировалась перегрузка сырой нефти на другой танкер. В связи
    с неблагоприятными погодными условиями в районе мыса Доро российское судно
    встало на якорную стоянку. Представители береговой охраны Греции заявили, что
    задержание касается только самого танкера, а не груза, который он перевозил.

    Многих россиян
    возмутило решение греческих властей задержать судно «Пегас». В Сети появились
    десятки комментариев, в которых люди требуют немедленного освобождения
    российского танкера. Некоторые отмечают, что подобными недружественными
    действиями власти европейского государства демонстрируют полное безразличие к
    проблемам собственного населения, так как данный инцидент может негативно
    отразится на взаимоотношениях между Москвой и Афинами.

    Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»
    Prnt Scr/vk.com

    В комментариях
    также отметили, что большая часть греков выступает в поддержку России и такого
    рода решения, как задержание танкера «Пегас», принимаются не простыми
    гражданами, а политиками. Некоторые считают, что ответственность за этот
    инцидент несет, прежде всего, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис,
    который придерживается русофобской риторики Запада.

    Россияне осудили власти Греции за задержание российского танкера «Пегас»
    Prnt Scr/vk.com

    Известно,
    что «Пегас», имеющий длину 249 метров и ширину 44 метра, был построен в 2003
    году. Он способен перевозить почти 70 тысяч тонн груза. Согласно данным СПАРК,
    танкер принадлежит компании «Трансморфлот» и зарегистрирован в порту Таганрога.

    Напомним,
    после начала специальной операции ВС РФ на территории Украины, направленной на
    пресечение геноцида населения Донбасса со стороны киевского режима, в ряде
    европейских стран были зафиксированы нападения на российские представительства.
    Так, в ночь на 7 марта 2022 года грузовой автомобиль протаранил ворота
    посольства РФ в Дублине. В этот же день неизвестный бросил «коктейль Молотова»
    в здание Россотрудничества в Париже, о чем сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД
    России Мария Захарова.

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