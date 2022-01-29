Россияне объяснили странный нюанс в применении ВСУ британских NLAW

Первое применение киевскими силовиками недавно поставленных Британией противотанковых ракетных комплексов NLAW вызвало вопросы у военных экспертов. Аналитиков озадачило место проведение стрельб.

Учебные маневры с применением ПТРК британских NLAW состоялись в одном из учебных центров, расположенных во Львовской области, рядом с небезызвестным Яворовским полигоном, где уже более семи лет дислоцируются прибывающие с Запада военные инструкторы. Как отмечает «Военное обозрение», место испытаний ракетных комплексов удивило даже украинских военных специалистов: почему именно Львовская область? Если в Киеве ожидают «нападения» со стороны России, то какой смысл перебрасывать оружие вглубь страны, где нет рисков получить «первый удар»?

Недоумение военных экспертов развеяли российские пользователи Сети. Читатели «Военного обозрения» в комментариях подробно объяснили, почему первое применение на Украине ПТРК NLAW состоялось именно во Львовской области.

«Так с него (Яворовского полигона – прим.), если что, проще организовать эвакуацию. Опыт Афганистана», – пояснил sen.

«Да и проще контролировать, чтобы не разворовали (не сгорело)», – поделился мнением Alex777.

«Есть еще третий вариант- очень боятся, что ВСУ кинутся все продавать ЛДНР», – указал LIONnvrsk.

«Вы думаете это так просто, украсть и не продать», – сыронизировал Berkut752.

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