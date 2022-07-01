Россияне не спешат покупать новые Lada Granta и «китайцев», но при этом встраиваются в очередь за подержанными автомобилями из Европы, ОАЭ и Японии

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Укрепившийся рубль и отсутствие разнообразия на рынке подтолкнули россиян к поиску автомобилей с пробегом из-за границы. Как пишет источник со ссылкой на отчет «Авито.Авто», только на уже пригнанные в Россию автомобили в апреле-мае спрос вырос почти в два раза (на 93,3%). Спрос на услугу пригона автомобиля из Европы вырос в разы.





«Спрос вырос в 10 раз, если не больше [по сравнению с началом 2022 года]. Курс упал, все опять кинулись в Европу», — рассказал руководитель компании stock-auto.com Олег Пермаков.

Другой предприниматель, который тоже занимается частным импортом автомобилей из-за границы, сообщил, что получает по 70-80 звонков в день. Количество реальных заказов он не уточнил, сказав лишь, что взяться за новый заказ (если он поступит, например, сегодня) сможет не раньше конца июля.

«Перегонщики» подтверждают, что хотя курс рубля сделал зарубежные машины более доступными, сейчас эта история не про экономию. «Вернулись в 90-е, когда иномарка — это только пригнанная из-за границы», — рассказал другой предприниматель, специализирующийся на доставке автомобилей из Европы.

Он добавил, что к нему обращаются, в основном, состоятельные люди, которые не смогли найти подходящий автомобиль в России. К тому же в Европе больше машин в хороших комплектациях, где есть многое из того, чего нет и не было в версиях для российского рынка.

Чаще всего автомобили везут из Германии — традиционно самого крупного рынка подержанных авто в Европе. Также пользуется спросом «бэушка» из стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и Прибалтики. Покупателям же, помимо самой машины, также приходится оплачивать доставку, «растаможку», услуги посредника и установку дефицитной нынче кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС».

Помимо Европы, популярными направлениями ввоза б/у авто становятся ОАЭ и Япония. Из последней, в частности, массово привозят Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota Alphard, причем почти половина (42%) импортируемых авто из Японии младше трех лет.