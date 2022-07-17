Россияне назвали самый российский автомобиль

Издание «За рулем» опубликовало итоги опроса, в котором россиянам предлагали определить самый российский автомобиль. В исследовании приняло участие почти 1900 человек, а победителем голосования с большим отрывом стал ВАЗ-2121 «Нива».





Правопреемником его является Niva Legend, впрочем, несмотря на то, что первый ВАЗ-2121 и Niva Legend разделяют 45 лет, у них по-прежнему (к счастью или к сожалению) очень много общего, особенно если говорить о внешнем виде.





Второе место – за ГАЗ-М-20 «Победа», на третьем – ГАЗ-21 «Волга». Первый и единственный представитель усердно возрождаемого сейчас бренда «Москвич» – на четвертом месте. Это «Москвич-412». Интересно, что в топ-10 вошел даже Aurus Senat, хотя российского в этой модели явно немного.