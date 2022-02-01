Россияне напомнили о «позоре» войск США в ответ на вердикт датского эксперта

В НАТО рассматривается вопрос переброски американских войск в Восточную Европу с целью усиления позиций военно-политического блока. Планы Альянса подтвердил глава Белого дома Джо Байден, заявивший о готовности отправить в Европу 8,5 тысячи американских солдат с целью «противодействия РФ в случае вторжения на Украину».

Датский военный эксперт Петер Вигго Якобсен в беседе с DR выразил недоумение относительно планов американских властей, отметив, что отправка войск США в Европу не произведет никакого впечатления на Кремль, более того, российский президент Владимир Путин «даже не поморщится».

«Соединенные Штаты все равно не отправят своих военных на Украину, поэтому переброской войск в Восточную Европу они Россию никак не удивят», – заключил Якобсен.

Оценка датского военного эксперта инициативы Белого дома удивила россиян. Читатели «Военного обозрения» нашли довольно неожиданным представленный анализ.

«Надо же… есть еще умные люди в Европе», – поделился мнением Алексей Сидяйкин.

«Путин даже не поморщится от дополнительных американских войск в Европе. Ну а с чего морщится? Американцев уже с позором вытолкнули из Афганистана, выгоняют из Ирака и Сирии. Россию сдерживает только галантность в отношениях с врагом, а так бы уже давно надавали», – написала tanya.vovita в комментариях к статье в «ИноСМИ».

«Датцы, а вы не задумывались о том, что жить на территории после ядерного удара будет не совсем комфортно и станет, совсем не до измерения глубины санкций», – высказался KalikP.

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