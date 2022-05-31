Россияне массово жалуются на Барских после его отказа возвращать деньги за билеты

На данный момент поступило уже несколько десятков жалоб на сумму в примерно 150 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы подать коллективную жалобу, однако Роспотребнадзор решил продлить сроки подачи заявлений. Дело в том, что концерт должен был пройти еще в 2021 году, однако переносился из-за пандемии коронавируса. В связи с этим многие люди могли просто потерять билеты либо самостоятельно обратиться в суд.