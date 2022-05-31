Россияне массово жалуются на Барских после его отказа возвращать деньги за билеты

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продлила сбор жалоб от россиян, обманутых украинским певцом Максом Барских.
После начала спецоперации на Украине Барских выступил с оскорбительным заявлением в адрес России и ее граждан. Кроме того, 32-летний артист отменил все ранее запланированные на территории страны выступления, не вернув поклонникам деньги за билеты.
На данный момент поступило уже несколько десятков жалоб на сумму в примерно 150 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы подать коллективную жалобу, однако Роспотребнадзор решил продлить сроки подачи заявлений. Дело в том, что концерт должен был пройти еще в 2021 году, однако переносился из-за пандемии коронавируса. В связи с этим многие люди могли просто потерять билеты либо самостоятельно обратиться в суд.
«Задача Роспотребнадзора — защита прав потребителя. Организатор концертов уже должен решать вопрос с исполнителем в рамках заключенного контракта с исполнителем. Там обязательно оговаривался этот пункт», — цитирует источника в ведомстве ФАН.
Уже 10 июня закроют сбор жалоб на Барских. После этого планируется написать претензию организатору «Ладошки шоу», чтобы предоставить возможность решить проблему в досудебном порядке.