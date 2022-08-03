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Россияне массово сдают билеты на концерты «ДДТ», «БИ-2» и «Машины времени» после критики Родины

Россияне массово сдают билеты на концерты «ДДТ», «БИ-2» и «Машины времени» после критики Родины
globallookpress.com/Anton Belitsky/Russian Look

Россияне стали массово сдают билеты на концерты музыкантов, которые раскритиковали проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Продюсер Павел Рудченко сообщил, что организаторы выступлений также не желают работать со звездами, которые негативно высказались о действиях Москвы, передает CT news.

Под народную раздачу попали группы «ДДТ» и «БИ-2», а также певец Филип Киркоров и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

«Уже были составлены списки нежелательных артистов, но они носят пока рекомендательный характер. То есть уже организаторы с чистой историей не хотят портить себе репутацию», — рассказал Рудченко.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Сбежавший из РФ Макаревич заявил о полном безразличии к россиянам.

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RusNewsToday24
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