Россияне купили рекордное количество валюты. Объём операциой с юанем вырос 16,4 раза

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Центробанк РФ сообщил, что в течение трёх месяцев (апрель, май и июнь) россияне скупили рекордное количество валюты на сумму 0,4 триллиона рублей.

Кроме того, стало известно, что в июне объем совершенных операций физическими лицами с юанем увеличился в 16,4 раза и достиг 5,4 миллиарда юаней. Также сообщается, что на торгах в паре доллар/юань на россиян пришлось 13,9% от общего объема сделок по продаже китайской валюты и 5,5% по покупке.





Европейская валюта слабеет к американской на фоне энергетического и экономического кризисов в ЕС. Напомним, вчера курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Зампредседатель совбеза России Дмитрий Медведев назвал европейскую валюту «протухающей» и призвал хранить сбережения в рублях.

При этом курс национальной валюты сложно назвать стабильным. Вчера доллар опускался до 57,5 рубля, но торги закрылись на отметке 58,9 рубля, а за последние пару недель курс колебался от 50 до почти 65 рублей.