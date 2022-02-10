Россияне известной фразой разоблачили вердикт из Чехии о «нападении» РФ на Украину

Россияне известной фразой разоблачили вердикт из Чехии о «нападении» РФ на Украину Общество
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Чешский европарламентарий Иван Давид заявил местному изданию Parlamentní listy, что Россия не собирается «нападать» на Украину, это может произойти лишь в одном случае – при попытке Киева решить вопрос в Донбассе силовым методом. Тогда Россия встанет на защиту населения ДНР и ЛНР от украинской агрессии.

Несуществующая «российская угроза» муссируется в западных СМИ уже не первый месяц. Лидерами в деле раскрутки фейка о якобы подготовке в Москве к «вторжению» на Украину являются британские и американские СМИ, стараются не отставать от них и чешские журналисты

Заявление в издании Parlamentní listy о единственной причине «вторжения на Украину» вызвало активный отклик в российском сегменте Сети. Читатели «Военного обозрения» известной фразой поставили крест на очередной порции необоснованных обвинений в адрес России.

««Держи вора!» Кричит вор, вынося на улицу награбленное. «Бейте его. Он первый начал!» Кричат хулиганы, напавшие на прохожего толпой», – разоблачил военную истерию на Западе вокруг «российской угрозы» пользователь с ником mojohed2012.

«А вот интересно. Если уж дойдет до часа Х, многие ли страны НАТО захотят воевать с Россией? Или свалят, несмотря на союз? Как бы США при этом не оказались в меньшинстве», – поделился мнением другой комментатор.

«Вся эта истерия уже слишком затянута», – подчеркнул Злой543.

 
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