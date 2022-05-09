Россияне чаще всего берут кредиты на новые авто Hyundai и подержанные Lada

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Прайм поделился данными исследования «Открытия Авто», которое дает представление о том, на какие авто россияне берут автокредиты чаще всего. Как оказалось, самыми популярными автомобилями, покупаемыми в кредит в первом квартале текущего года, стали Hyundai (среди новых авто) и Lada (среди подержанных).





«В первом квартале 2022 года заемщики отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (57% выдач по количеству), среди которых наибольшей популярностью пользовались, как и годом ранее, марки Lada, KIA, Hyundai, Toyota и Nissan», — говорится в исследовании исследования «Открытие Авто».

Пятерка лидеров среди популярных моделей автомобилей на вторичном рынке, на которые брали кредиты, по итогам первых трех месяцев текущего года выглядит так: Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

«Тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом сохранился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них, которые усугубились из-за осложнения макроэкономической ситуации. При этом по объему выдач в денежном эквиваленте превалирует сегмент новых авто (58%) ввиду объективных причин — более высокий средний чек по автокредитам на новые машины», — поясняется в исследовании.

Россияне чаще всего оформляют в кредит новые автомобили марок Hyundai, KIA, Skoda, Lada и Renault. Из пятерки лидеров по сравнению с первым кварталом прошлого года выбыла Toyota из-за приостановки поставок в Россию.