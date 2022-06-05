Россияне бросились скупать подержанные автомобили в Японии

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Как пишут «Автоновости дня», факторы в виде укрепления рубля и очень высоких цен на автомобили привели к тому, что россияне начали активно скупать подержанные автомобили на аукционах в Японии. Игроки рынка отмечают, что такого наплыва россиян на аукционные площадки не было уже 15 лет.





Соотечественников не пугает даже выросшая в четыре раза (примерно до 1000 долларов) стоимость транспортировки: финансовая выгода легко покрывает и ее, и «растаможку». Хорошим спросом пользуются автомобили всех категорий, но самые востребованные предложения – недешевые внедорожники и микроавтобусы. Например, свежий праворульный Toyota Land Cruiser Prado покупают в Японии в среднем за 3 миллиона рублей. Для сравнения, аналогичный (но с левым рулем) внедорожник в России более чем на два миллиона дороже.