Россиянам стала доступна льготная ипотека под 3% для дачи в СНТ

Жителям РФ с июля текущего года стали выдавать льготный займ под 3% на здания, расположенные в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), сообщают «Известия».
Глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков уточнил, что для получения кредита СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Эксперт добавил, что ранее россияне не могли оформить ипотеку на вышеуказанный тип домов.
«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправдано. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями», — отметил Сауков.
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова также обратила внимание, что многие покупатели уже готовы воспользоваться новым предложением для получения загородной недвижимости. С ней согласился и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который указал на то, что включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий говорит о стремлении кредитных организаций к привлечению новых клиентов.