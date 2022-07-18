Россиянам стала доступна льготная ипотека под 3% для дачи в СНТ

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова также обратила внимание, что многие покупатели уже готовы воспользоваться новым предложением для получения загородной недвижимости. С ней согласился и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который указал на то, что включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий говорит о стремлении кредитных организаций к привлечению новых клиентов.