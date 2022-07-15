Россиянам сообщили об изменениях при пересечении границы с Польшей под Калининградом

Нововведение вступит в силу 15 июля. Пересекать границу в этом направлении можно только с использованием транспортных средств, заявили в Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой). Для этого необходимо иметь все разрешительные документы. Росгранстрой посоветовал гражданам не забывать об этом, планируя пересечение государственной границы.