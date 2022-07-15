Россиянам сообщили об изменениях при пересечении границы с Польшей под Калининградом

Автомобильный пункт пропуска «Багратионовск» на российско-польской границе под Калининградом закроется для пешеходов.
Нововведение вступит в силу 15 июля. Пересекать границу в этом направлении можно только с использованием транспортных средств, заявили в Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой). Для этого необходимо иметь все разрешительные документы. Росгранстрой посоветовал гражданам не забывать об этом, планируя пересечение государственной границы.
Россия ранее сняла все ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.