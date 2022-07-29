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Россиянам снова официально стали доступны автомобили Renault. Но не так, как раньше

Белорусское представительство Renault сообщило о начале продаж кроссовера Koleos нового модельного года, который доступен к покупке жителям России, на чём сделали отдельный акцент в компании.

Приобрести автомобиль смогут и граждане России с оплатой в российских рублях, а также полным пакетом документов для постановки на учёт в РФ.


Renault

Renault Koleos предлагается в топовой версии Premium Plus по цене от 3 590 000 рублей. В Белоруссии модель оценивается в 150 тысяч белорусских рублей (около 3,5 млн рублей по курсу на 28 июля 2022 года).

Россиянам снова официально стали доступны автомобили Renault. Но не так, как раньше

Renault Koleos оснащён 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с., вариатором и системой полного привода. В оснащение входят кожаный салон, панорамная крыша с люком, полностью светодиодная оптика, автоматический круиз-контроль, аудиосистема Bose, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, датчики дождя и света, мультимедийная система с экраном диагональю 8,7 дюйма, передние сиденья с вентиляцией и обогревом и множество других опций безопасности и комфорта.

Renault покинула российский рынок в мае 2022 года. Активы были переданы Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.

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RusNewsToday24
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