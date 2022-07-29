Россиянам снова официально стали доступны автомобили Renault. Но не так, как раньше

Белорусское представительство Renault сообщило о начале продаж кроссовера Koleos нового модельного года, который доступен к покупке жителям России, на чём сделали отдельный акцент в компании.

Приобрести автомобиль смогут и граждане России с оплатой в российских рублях, а также полным пакетом документов для постановки на учёт в РФ.

Renault

Renault Koleos предлагается в топовой версии Premium Plus по цене от 3 590 000 рублей. В Белоруссии модель оценивается в 150 тысяч белорусских рублей (около 3,5 млн рублей по курсу на 28 июля 2022 года).





Renault Koleos оснащён 2,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с., вариатором и системой полного привода. В оснащение входят кожаный салон, панорамная крыша с люком, полностью светодиодная оптика, автоматический круиз-контроль, аудиосистема Bose, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, датчики дождя и света, мультимедийная система с экраном диагональю 8,7 дюйма, передние сиденья с вентиляцией и обогревом и множество других опций безопасности и комфорта.

Renault покинула российский рынок в мае 2022 года. Активы были переданы Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.