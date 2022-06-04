Россиянам с детьми рассказали, как получить выплату от 8 до 17 тысяч рублей

Российские семьи смогут получать новую выплату на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
На фоне индексации прожиточного минимума увеличилась и сумма данной выплаты. Так, в Приморском крае россияне смогут получать от 8 814 до 17 628 рублей в месяц. Для этого родителям необходимо оформить пособие в июне.
«Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле», — поясняют специалисты ПФР.
Выплата будет начисляться на карту «Мир», если выбран такой способ получения. В другом случае ее можно получить в почтовом отделении.
В России с 1 июня проиндексируют пенсии на 10%. Однако, как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на слова юриста Ирины Сиваковой, увеличение затронет не всех граждан.