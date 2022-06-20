Россиянам разъяснили порядок действий при несовпадении стоимости товара в чеке и ценника

Жители РФ сталкиваются с тем, что цены на различные товары и услуги меняются чуть ли не каждый день. Если на кассе человек видит в чеке стоимость, отличающуюся от той, что указана в ценнике, можно отстоять свои права, сообщает портал «ПроОрен».