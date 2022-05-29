Россиянам рассказали о ситуации на вторичном рынке недвижимости

Квадратный метр вторичной недвижимости в городах России стал дороже на 2,9%, а квартиры в среднем потеряли в цене 1,1%. Об этом свидетельствует статистика федерального портала «Мир квартир».
В апреле-мае 2022 года квадрат «вторички» подорожал больше всего в Архангельске (+8,4%), Калининграде (+8,3%), Владикавказе (+8,2%). На 5-6% повысились цены в таких городах, как Рязань (+6,8%), Ставрополь (+6,5%), Махачкала (+6,3%), Владимир (+5,9%) и Смоленск (+5,9%).
Квадратный метр стал дешевле в Краснодаре (–3,7%), Московской области (–3,7%), Сочи (–3%) и Хабаровске (–1,3%).
Средняя стоимость квартир поднялась более чем на 7% в Архангельске (+7,2%). Жилье в Рязани, Саранске и Грозном подорожало на 4-5%. Меньше всего ценник вырос в Нижнем Тагиле (+2,9%).
В то же время цены упали в Сочи (–11,8%), Краснодаре (–8,6%), Тюмени (–8,6%). Снижение стоимости квартир также зафиксировано в Санкт-Петербурге (–6,4%) и Московской области (–5,5%), пишет «ФедералПресс».