Россиянам рассказали о рисках ипотеки с околонулевой ставкой

Ипотека с околонулевой ставкой может нести риски для покупателей недвижимости, передает «Лента.ру» мнение главы агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктории Добровольской.
По мнению эксперта, застройщики реализуют такие предложения, так как условия банков сокращают число возможных покупателей. Но ставка до 0,01% для тех, кто приобретает недвижимость, может быть невыгодной в связи с дополнительными и скрытыми условиями.
«Застройщики для сохранения продаж готовы увеличивать объем собственных рисков и сокращение маржинальности. Такие кредиты будут обременяться дополнительными услугами для покупателя, как в автокредитовании сегодня, чтобы управлять новыми рисками», — отмечает Добровольская.
Также, по ее словам, в таких случаях увеличиваются и риски для банков, в связи с чем могут быть введены, например, надбавки к ставке резервирования.