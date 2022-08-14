Россиянам рассказали о перспективах рубля на следующей неделе

На следующей неделе рубль может еще больше укрепиться и войти в диапазон 57-62 единиц в паре с долларом, рассказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в комментарии «Российской газете».
Снижение курса американской валюты является вполне ожидаемым сценарием. Что касается евро, то он тоже может упасть ниже 60 рублей — примерно в диапазон от 59 до 64 рублей.
По словам Васильева, поддержкой для российской валюты станет налоговый период, который стартует уже в понедельник, 15 августа. Что касается внешнего рынка, то эксперт спрогнозировал поддержание рублем высоких цен на газ и нефть.
Говоря о рисках, аналитик обратил внимание на допуск на долговой рынок резидентов из дружественных стран. Это также произойдет уже с понедельника. Иностранцы могут зафиксировать прибыль облигаций федерального займа, после чего вывести ее в валюту.