Россиянам рассказали, когда могут стабилизироваться цены на продукты

Цены на продовольствие в целом в предстоящие несколько месяцев будут стабильными. Таким мнение с «Радио 1» поделился доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.
По его прогнозу, стоимость плодоовощной продукции вскоре пойдет на спад. Что же касается мясной продукции, то ее цена будет постепенно расти, пишет радио Sputnik.
«Таким образом, цены на всю продовольственную корзину будут, если не падать, то во всяком случае, резко не расти», — сказал экономист.
Снижение ценников на овощи и фрукты также ожидает аналитик Иван Федяков. Стоимость этих товаров опустится благодаря поступлению отечественных продуктов на прилавки магазинов, передает URA.RU.