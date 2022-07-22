Россиянам рассказали, какой тип жилья подешевеет на 30%

Эксперт рассказал изданию Общественная Служба Новостей, что цены продолжат падать до осени 2023 года и составят разницу в 30% от нынешней стоимости. Он также отметил, что это касается именно апартаментов – жилья с особым статусом: здесь нельзя оформить постоянную регистрацию. Такие помещения чаще всего находятся на цокольном этаже.