Россиянам рассказали, какой тип жилья подешевеет на 30%

Основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что в России усиливается тенденция снижение цен на апартаменты.
Эксперт рассказал изданию Общественная Служба Новостей, что цены продолжат падать до осени 2023 года и составят разницу в 30% от нынешней стоимости. Он также отметил, что это касается именно апартаментов – жилья с особым статусом: здесь нельзя оформить постоянную регистрацию. Такие помещения чаще всего находятся на цокольном этаже.
Апрелев отметил, что такой вид недвижимости необходимо как можно быстрее закрепить законодательно.
«Чем быстрее это будет сделано, тем лучше для потребителей и потенциальных покупателей», — заявил эксперт.
Специалист указал, что подобное решение стабилизирует поток инвестиций. Апартаменты — это совсем небольшое жилье, площадь которого может достигать от трех до семи метров.