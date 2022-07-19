Россиянам расказали, какие данные о них собирают провайдеры

Использование услуг провайдера интернета или мобильного оператора подразумевает, кроме прочего, передачу персональных данных. И вот директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва рассказала СМИ, какие именно данные видит провайдер.





«Чаще всего пользователей интересует вопрос: видит ли оператор сайты, которые вы посещаете. В целом, конечно, видит. Однако ни один провайдер не отслеживает в режиме 24/7 ваши «следы» в Интернете. Такие данные хранятся в так называемых логах — они содержат URL и IP-адреса серверов, которые посещал пользователь», — пояснила эксперт.

Также, согласно постановлению правительства РФ № 445, провайдер обязан хранить поисковые запросы своих клиентов за последние 30 дней. А, согласно федеральному закону «О связи», провайдер или оператор должен предоставить эти данные государственным органам при наличии запроса.

Также, по словам Деревлёвой, провайдеры могут отслеживать использование VPN, хотя проверяется только сам факт подключения. Непосредственно зашифрованные данные недоступны.

«При использовании VPN провайдер видит, что вы отправляете шифрованный трафик на определенный адрес. Он может определить, что вы подключились к серверу другой страны. А вот понять, какой именно сайт вы посетили с помощью VPN, оператор не сможет. При использовании VPN провайдер видит лишь факт подключения к VPN-серверу, время соединения и объем переданных данных», — сообщила специалист.

При этом не стоит бояться, что провайдер прочитает переписку в электронной почте, поскольку эти данные шифруются. А ещё это незаконное, если только нет запроса от правоохранительных и надзорных органов.