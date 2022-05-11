Россиянам предпенсионного возраста объяснили, какими льготами они могут воспользоваться

К первой относятся 60-летние мужчины и женщины в возрасте 55 лет, которые могли бы выйти на пенсию по правилам, которые действовали до 2019 года. По состоянию на 2022 год в эту группу входят люди, которые родились в 1962 и 1967 годах. Они могут рассчитывать на льготы при уплате налога на недвижимость площадью до 50 квадратных метров или земельный участок до шесть соток, а также на алименты от своих детей.