Россиянам предпенсионного возраста объяснили, какими льготами они могут воспользоваться

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Для предпенсионеров в России предусмотрены льготы. Однако эта категория населения делится на две группы.
К первой относятся 60-летние мужчины и женщины в возрасте 55 лет, которые могли бы выйти на пенсию по правилам, которые действовали до 2019 года. По состоянию на 2022 год в эту группу входят люди, которые родились в 1962 и 1967 годах. Они могут рассчитывать на льготы при уплате налога на недвижимость площадью до 50 квадратных метров или земельный участок до шесть соток, а также на алименты от своих детей.
Ко второй категории причисляют женщин, которые появились на свет в период с 1966 по 1967 годы, а также мужчин 1961-1962 года рождения. В эту группу входят люди, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет согласно новому законодательству, передает «Проорен.RU».
Для них предусмотрен целый ряд льгот. Например, увеличенный размер пособия по безработице, а также возможность выйти на пенсию досрочно и пройти двухдневную диспансеризацию. Более того, работодатель не может уволить предпенсионера без причины.
Россиянкам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предложили давать пособие от всех работодателей, если они совмещали несколько должностей в разных компаниях. Об этом рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает телеканал «360».