Россиянам посоветовали пить молоко для профилактики остеопороза

Роспотребнадзор рекомендует включить молочную продукцию в свой ежедневный рацион. Например, в сутки можно употреблять по стакану молока, кефира, ряженки и по 50-70 граммов творога, отмечает Prooren.ru. Тем, у кого присутствует аллергия на молочную продукцию, пить его не следует. Желательно не употреблять парное молоко, так как в нем могут присутствовать вредные микроорганизмы.