Россиянам посоветовали пить молоко для профилактики остеопороза

Молочная продукция представляет пользу как для детей, так и для взрослых. Почему ее стоит включить в свой рацион, рассказали в Роспотребнадзоре.
Коровье молоко богато кальцием, калием, магнием, фосфором и витамином К2. Все эти элементы способствуют минеральному обмену в костной ткани. Систематическое употребление молока позволит снизить риск развития остеопороза. Такая болезнь характерна для мужчин и женщин старше 50 лет.
Роспотребнадзор рекомендует включить молочную продукцию в свой ежедневный рацион. Например, в сутки можно употреблять по стакану молока, кефира, ряженки и по 50-70 граммов творога, отмечает Prooren.ru. Тем, у кого присутствует аллергия на молочную продукцию, пить его не следует. Желательно не употреблять парное молоко, так как в нем могут присутствовать вредные микроорганизмы.