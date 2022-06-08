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Россиянам посоветовали пить молоко для профилактики остеопороза

Россиянам посоветовали пить молоко для профилактики остеопороза
pexels.com

Молочная продукция представляет пользу как для детей, так и для взрослых. Почему ее стоит включить в свой рацион, рассказали в Роспотребнадзоре.

Коровье молоко богато кальцием, калием, магнием, фосфором и витамином К2. Все эти элементы способствуют минеральному обмену в костной ткани. Систематическое употребление молока позволит снизить риск развития остеопороза. Такая болезнь характерна для мужчин и женщин старше 50 лет.

Роспотребнадзор рекомендует включить молочную продукцию в свой ежедневный рацион. Например, в сутки можно употреблять по стакану молока, кефира, ряженки и по 50-70 граммов творога, отмечает Prooren.ru. Тем, у кого присутствует аллергия на молочную продукцию, пить его не следует. Желательно не употреблять парное молоко, так как в нем могут присутствовать вредные микроорганизмы.

здоровье молоко роспотребнадзор
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