Россиянам посоветовали откладывать по 10% от дохода для увеличения накоплений

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что небольшие доходы не являются помехой для накопления денег. Если ежемесячно откладывать по 10% от своего заработка, можно увеличивать сбережения без ущерба для привычного образа жизни. Об этом он заявил журналистам «Ленты.ру».
Согласно данным финансового сервиса Platforma и маркетплейса «Сравни», около 30% россиян не делают сбережений, 33% откладывают около трети от дохода, а 37% могут пополнять свои счета лишь небольшими суммами.
Сбережения лучше откладывать сразу после получения денег, а затем жить на те деньги, что остались. Это необходимо делать регулярно. Для накопления следует использовать не только банковский вклад, но и другие инструменты получения доходности — ОФЗ, акции, иностранные валюты, криптовалюты.
Заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн считает хорошей инвестицией вложения в золото, сообщает «Федерал Пресс». Оно мало подвержено риску обесценивания.