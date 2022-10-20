Россиянам посоветовали откладывать по 10% от дохода для увеличения накоплений

Сбережения лучше откладывать сразу после получения денег, а затем жить на те деньги, что остались. Это необходимо делать регулярно. Для накопления следует использовать не только банковский вклад, но и другие инструменты получения доходности — ОФЗ, акции, иностранные валюты, криптовалюты.