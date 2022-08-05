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Россиянам перечислили предусмотренные законом виды отпусков

Россиянам перечислили предусмотренные законом виды отпусков
pxhere.com

Помимо ежегодного отпуска для россиян предусмотрен еще ряд отпусков, на которые могут претендовать определенные категории граждан.

Так, дополнительное время на отдых закреплено в статье 116 Трудового кодекса России. В первую очередь оно положено работающим на вредных или опасных производствах.

Также на дополнительный отпуск могут претендовать работники с ненормированным рабочим днем и трудящиеся в районах Крайнего Севера. Например, спасатели имеют право на дополнительные 15 суток в году, пишет ProOren.ru.

В том случае, если работнику необходимо какое-то время отсутствовать на работе, он может подать заявление с просьбой предоставления отпуска за свой счет. Однако, как правило, это краткосрочное отсутствие на работе, всего на один-два дня.

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