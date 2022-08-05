Россиянам перечислили предусмотренные законом виды отпусков

Помимо ежегодного отпуска для россиян предусмотрен еще ряд отпусков, на которые могут претендовать определенные категории граждан.
Так, дополнительное время на отдых закреплено в статье 116 Трудового кодекса России. В первую очередь оно положено работающим на вредных или опасных производствах.
Также на дополнительный отпуск могут претендовать работники с ненормированным рабочим днем и трудящиеся в районах Крайнего Севера. Например, спасатели имеют право на дополнительные 15 суток в году, пишет ProOren.ru.
В том случае, если работнику необходимо какое-то время отсутствовать на работе, он может подать заявление с просьбой предоставления отпуска за свой счет. Однако, как правило, это краткосрочное отсутствие на работе, всего на один-два дня.