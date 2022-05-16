Россиянам перечислили города, в которых предлагаются квартиры дороже 100 млн рублей

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Только в девяти российских городах предлагают квартиры, стоимость которых свыше 100 млн рублей, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на Skolkovo Realty.
Предложения таких дорогих объектов выросли на 7,56% с декабря 2021 по май 2022-го. Они доступны в обеих столицах, Екатеринбурге, Казани, Омске, Красноярске, Сочи, Краснодаре и Калининграде.
«Больше всего их в Москве — 5343, данный показатель выше на 245 квартир, чем в прошлогоднем декабре. Второе место занял город Сочи, где продается 407 дорогих квартир, а третье место у Санкт-Петербурга — 374. Объемы предложений в этих городах с декабря выросли соответственно на 35,2% и 25,1%», — отмечается в статье.
Исследование проводилось в 15 городах с населением свыше миллиона человек, а также в Краснодаре, Сочи и Калининграде.
Тем временем в Перми ищет покупателя 5-комнатная двухуровневая квартира площадью 315 квадратных метров с «респектабельными соседями». За нее просят 39 950 000 рублей, пишет URA.RU.