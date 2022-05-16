Россиянам перечислили города, в которых предлагаются квартиры дороже 100 млн рублей

«Больше всего их в Москве — 5343, данный показатель выше на 245 квартир, чем в прошлогоднем декабре. Второе место занял город Сочи, где продается 407 дорогих квартир, а третье место у Санкт-Петербурга — 374. Объемы предложений в этих городах с декабря выросли соответственно на 35,2% и 25,1%», — отмечается в статье.