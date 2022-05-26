Россиянам объяснили, почему высокий курс рубля вредит экономике

Повышенный рублевый курс в долгосрочной перспективе способен сделать продукцию российских компаний менее конкурентной на зарубежных рынках, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Сохранение нынешнего завышенного курса национальной валюты может затормозить импортозаместительные проекты, потому что они не смогут быть конкурентными, подчеркнул министр экономического развития.
«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние 5 лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — рассказал Решетников.
Чиновник подчеркнул, что России следует «возвращаться аккуратно к тому равновесному курсу, который у нас был».
Немногим ранее попросили о дополнительных мерах государственной поддержки в виде снижения налогов и о поддержке укрепления доллара к рублю представители ассоциации «Русская сталь».
Центробанк повысил на 27 мая курс доллара до 62,05 рубля, а официальный курс евро увеличился до 64,44 рубля, пишет URA.RU.