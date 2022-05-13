Россиянам объяснили нюансы начисления повышенной пенсии с 1 июня

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Некоторые пенсионеры с 1 июня будут получать повышенные выплаты от государства. Общественная Служба новостей объяснила, какие категории могут на это рассчитывать.
Пенсии неработающим пожилым людям в феврале были проиндексированы на 8,6%, но работающие пенсионеры надбавку не получили. При условии, что они уволились в том же месяце, их страховые пенсии с 1 июня также будут проиндексированы на 8,6%.
Закон, согласно которому изменятся правила начисления страховой пенсии по потере кормильца, тоже вступит в силу с начала лета. Совершеннолетние выпускники школ смогут получать выплаты до 1 сентября. Если они поступят учиться в вуз, то господдержка сохранится до достижения возраста 23 лет.
Никаких дополнительных заявлений и документов, подтверждающих нахождение на иждивении детей умершего кормильца старше 18 лет, обучающихся очно, писать не нужно.
Кроме того, пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет, а также инвалиды, которые в этом же месяце оформят I группу, имеют право на увеличение пенсии на 6564 рубля 31 копейку. Это будет сделано автоматически.