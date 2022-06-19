Россиянам назвали лучшие способы инвестирования

Среди россиян очень популярно инвестирование в недвижимость, но в текущей ситуации такой способ вложения денег стал менее эффективным. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова.
По его мнению, стоимость жилья на сегодняшний день слишком высокая, и найти выгодное предложение достаточно трудно. Кроме того, недвижимость — это неликвидный товар, который нельзя быстро продать, а доходы с аренды часто невысоки.
«Есть хорошая возможность приобрести акции российских компаний, которые выигрывают от сильных позиций рубля. Во-первых, они стоят не очень много. Во-вторых, они платят дивиденды», — посоветовал аналитик.
Он также предлагает вложиться в покупку валюты, выгоду с которой можно получить в долгосрочной перспективе.