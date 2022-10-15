Россиянам назвали ключевые правила поведения в случае обстрела жилых кварталов

Также важно отказаться от использования лифта и не останавливаться в лестничных пролетах. Подходить к окнам при обстреле нельзя. Самой безопасной комнатой считается ванная. Если гражданин во время обстрела оказался на улице, ему нужно немедленно лечь на землю и ползком добраться до ближайшего укрытия — бордюра или забора.