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Россиянам назвали ключевые правила поведения в случае обстрела жилых кварталов

Россиянам назвали ключевые правила поведения в случае обстрела жилых кварталов
t.me/vvgladkov | Настоящий Гладков

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области напомнило о правилах поведения в случае обстрела жилых кварталов.

Гражданам необходимо помнить, что при обстреле здания безопаснее всего находиться как можно ниже. Жильцам верхних этажей рекомендуется спускаться в подвал в случае угрозы, говорится в видеоролике ГОЧС.

Также важно отказаться от использования лифта и не останавливаться в лестничных пролетах. Подходить к окнам при обстреле нельзя. Самой безопасной комнатой считается ванная. Если гражданин во время обстрела оказался на улице, ему нужно немедленно лечь на землю и ползком добраться до ближайшего укрытия — бордюра или забора.

гочс обстрел правила поведения
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