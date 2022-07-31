Россиянам назвали даты самых крупных звездопадов августа

Звездопад Персеиды начался с 17 июля, однако максимальной активности он достигнет 12 августа. В это время россияне смогут увидеть до 110 метеоров в час. С 3 по 25 число последнего летнего месяца ожидается метеорный поток каппа-Цигниды в созвездии Лебедя. Его пик придется на 18 августа, сообщает РЕН ТВ.