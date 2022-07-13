Россиянам напомнили условия начисления выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка

Условия для предоставления выплаты следующие: ее получатель должен постоянно проживать в России, быть, как и ребенок, гражданином РФ, а средний доход семьи не должен превышать более чем в два раза прожиточный минимум для трудоспособного россиянина, то есть сумму в 35 260 рублей.