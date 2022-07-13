Россиянам напомнили условия начисления выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка

Жители города Тында и Тындинского муниципального округа имеют право на ежемесячную выплату, связанную с рождением или усыновлением первого ребенка, в размере 17 199 рублей. Об этом сообщает интернет-портал Gazeta-bam.ru.
Подобную выплату может получить женщина, родившая или усыновившая ребенка, а также мужчина-отец или опекун после смерти матери ребенка, лишения ее родительских прав или при отмене усыновления ребенка.
Условия для предоставления выплаты следующие: ее получатель должен постоянно проживать в России, быть, как и ребенок, гражданином РФ, а средний доход семьи не должен превышать более чем в два раза прожиточный минимум для трудоспособного россиянина, то есть сумму в 35 260 рублей.
Обратиться за получением денег можно в МФЦ, на портал «Госуслуги», в ГКУ АО УСЗН по месту жительства.
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