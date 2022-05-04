Россиянам напомнили, что делать при утере телефона

Если трубку никто не берет или телефон отключен, нужно обратиться в полицию, посоветовал специалист. В случае, когда вы сами нашли устройство, следует передать его сотрудникам правоохранительных органов. Лучше получить расписку, в которой фиксируется состояние гаджета, цитирует эксперта RT.