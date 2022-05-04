Россиянам напомнили, что делать при утере телефона

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Владелец смартфона должен знать его модель и серийный номер, чтобы в случае утери можно было написать заявление в полицию, заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков.
Когда пользователь заметит потерю гаджета, стоит на него позвонить, отметил специалист. Если телефон найден другим человеком, он ответит. На устройствах с операционной системой iOS можно включить режим поиска. Аналогичная функция есть в смартфонах на базе Android, добавил Пермяков.
Если трубку никто не берет или телефон отключен, нужно обратиться в полицию, посоветовал специалист. В случае, когда вы сами нашли устройство, следует передать его сотрудникам правоохранительных органов. Лучше получить расписку, в которой фиксируется состояние гаджета, цитирует эксперта RT.