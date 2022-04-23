Россиянам могут запретить оформлять карты Visa и Mastercard в других странах

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что россиянам запретят открывать карты международных платежных систем Visa и Masterсard в других странах.

Сейчас пока придется ездить за границу с наличными, но есть выход – оформить карту в другой стране. Можно попытаться воспользоваться этой возможностью. Даже есть специальные туры, в том числе в страны ЕАЭС, когда россияне выезжают и в других странах открывают карты, чтобы ими пользоваться. Допускаю, что и это могут перекрыть, чтобы навредить россиянам.

Анатолий Аксаков





Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. В частности, предлагают лететь в Узбекистан, а также уже рассматривают Армению, Казахстан, Турцию.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать внутри РФ, но ими нельзя оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и пользоваться за рубежом.