Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Европе

Запрет касается передачи прав собственности на недвижимость или доли в инвестиционных компаниях, которые имеют доступ к такому имуществу, сообщает Bloomberg. Санкции распространяются на россиян, которые не являются гражданами стран ЕС, а также не имеющих вид на жительство в этих государствах.