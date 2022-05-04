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    Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Европе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Европе

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    Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Еврокомиссия планирует запретить физическим и юридическим лицам из России приобретать недвижимость в Европе.

    Запрет касается передачи прав собственности на недвижимость или доли в инвестиционных компаниях, которые имеют доступ к такому имуществу, сообщает Bloomberg. Санкции распространяются на россиян, которые не являются гражданами стран ЕС, а также не имеющих вид на жительство в этих государствах.

    Новые ограничения хотят включить в шестой пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В МИД РФ неоднократно отмечали, что все ограничения в отношении России контрпродуктивны и бьют по тем, кто их вводит.

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