Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Европе

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Еврокомиссия планирует запретить физическим и юридическим лицам из России приобретать недвижимость в Европе.
Запрет касается передачи прав собственности на недвижимость или доли в инвестиционных компаниях, которые имеют доступ к такому имуществу, сообщает Bloomberg. Санкции распространяются на россиян, которые не являются гражданами стран ЕС, а также не имеющих вид на жительство в этих государствах.
Новые ограничения хотят включить в шестой пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В МИД РФ неоднократно отмечали, что все ограничения в отношении России контрпродуктивны и бьют по тем, кто их вводит.
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