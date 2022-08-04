Россиян возмутил совет Макаревича родителям погибшего участника спецоперации

Пользователи Сети возмутились высказыванием музыканта Андрея Макаревича о погибшем участнике спецоперации на Украине.
В интервью израильскому телевидению Макаревич прокомментировал видеоролик, где рассказывается о родителях погибшего солдата, которые купили на выделенные государством деньги машину «Лада», о которой мечтал их сын, и приехали на ней к месту захоронения сына.
«Осталось ее поставить на могилу вместо камня», — заявил Макаревич.
Россияне набросились на музыканта с большим количеством критики. Видео с интервью пользователи Сети засыпали гневными комментариями, не скупясь на нецензурные выражения.
Телеведущий Юрий Пронько также раскритиковал Макаревича в своем Telegram-канале, передает «Царьград». Он признался, что лидер группы «Машина времени» вызывает у него лишь чувство брезгливости.