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Россиян возмутил совет Макаревича родителям погибшего участника спецоперации

Россиян возмутил совет Макаревича родителям погибшего участника спецоперации
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Пользователи Сети возмутились высказыванием музыканта Андрея Макаревича о погибшем участнике спецоперации на Украине.

В интервью израильскому телевидению Макаревич прокомментировал видеоролик, где рассказывается о родителях погибшего солдата, которые купили на выделенные государством деньги машину «Лада», о которой мечтал их сын, и приехали на ней к месту захоронения сына.

«Осталось ее поставить на могилу вместо камня», — заявил Макаревич.

Россияне набросились на музыканта с большим количеством критики. Видео с интервью пользователи Сети засыпали гневными комментариями, не скупясь на нецензурные выражения.

Телеведущий Юрий Пронько также раскритиковал Макаревича в своем Telegram-канале, передает «Царьград». Он признался, что лидер группы «Машина времени» вызывает у него лишь чувство брезгливости.

критика Макаревич россияне солдат спецоперация
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RusNewsToday24
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