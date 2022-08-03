Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества при бронировании отелей в Турции

Онлайн-мошенники наживаются на туристах, желающих забронировать номера в турецких отелях. Подробности узнали СМИ.
Схемы злоумышленников рассчитаны на туристов с высоким достатком, которые планируют бронировать жилье в отелях класса люкс. Мошенники создают копии сайтов гостиниц, отелей и других мест, где могут остановиться путешественники, в том числе из России.
«Никогда не отдавайте всех средств мгновенно при онлайн-бронировании и всегда проверяйте и перепроверяйте сайты», — советуют туристам.
Известны случаи, когда мошенники якобы бронируют для «клиентов» номера в неработающих отелях и гостиницах. Недавно злоумышленники попытались «сдать в аренду» номера в гостинице, которая пострадала в результате сильного пожара.